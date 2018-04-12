В допинг-пробах семи игроков ХК «Россошь» обнаружен мельдоний

Стало известно, какое именно вещество обнаружено в допинг-пробах игроков молодёжного хоккейного клуба «Россошь». Это мельдоний, из-за которого в последние несколько лет произошли десятки допинговых скандалов.



Напомним, в Федерацию хоккея России поступило письмо от ассоциации Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о возможном нарушении антидопинговых правил со стороны семи хоккеистов ХК «Россошь» (Россошь). В настоящий момент спортсмены отстранены от тренировок и соревнований. В случае подтверждения положительных проб спортсмены могут быть дисквалифицированы согласно антидопинговым правилам ИИХФ и ВАДА, и в этом случае к врачам и руководителям команды будут применены санкции ФХР.

В ФХР опровергли информацию о положительных допинг-пробах в юниорской сборной