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В допинг-пробах семи игроков ХК «Россошь» обнаружен мельдоний

Фото: vk.com/rossosh_hc
В допинг-пробах семи игроков ХК «Россошь» обнаружен мельдоний
Хоккей / МХЛ

Стало известно, какое именно вещество обнаружено в допинг-пробах игроков молодёжного хоккейного клуба «Россошь». Это мельдоний, из-за которого в последние несколько лет произошли десятки допинговых скандалов.

Напомним, в Федерацию хоккея России поступило письмо от ассоциации Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о возможном нарушении антидопинговых правил со стороны семи хоккеистов ХК «Россошь» (Россошь). В настоящий момент спортсмены отстранены от тренировок и соревнований. В случае подтверждения положительных проб спортсмены могут быть дисквалифицированы согласно антидопинговым правилам ИИХФ и ВАДА, и в этом случае к врачам и руководителям команды будут применены санкции ФХР.

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