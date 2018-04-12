Источник: Знарок был недоволен, что тренерам сборной не подарили BMW после ОИ

Экс-главный тренер сборной России Олег Знарок покинул национальную команду после конфликта из-за наград, полученных после победы на Олимпийских играх—2018. Как сообщает «Спорт Бизнес Online», Знарок выразил недовольство тем, что тренерскому штабу не были подарены автомобили BMW X5, которые получили все хоккеисты. По информации издания, тренер потребовал машины для себя и своих коллег.



Напомним, сегодня стало известно об уходе Олега Знарка из сборной России. Временно исполняющим обязанности был назначен Илья Воробьёв, который повезёт команду на ЧМ-2018.