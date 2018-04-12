Михайлов: Знарок устал? А ничего что игроки проводят по 80 матчей за сезон?

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил отношение к уходу Олега Знарка из национальной команды и назначению Ильи Воробьёва и.о. главного тренера сборной России.



«Мне непонятна эта рокировка. Если Знарок уходит из сборной, то Воробьёва надо назначать сразу. Вот и всё. В чём причина ухода Знарка из сборной? Устал? А ничего что игроки проводят по 80 матчей за сезон?» — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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