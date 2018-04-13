Быков: Ковальчук полон сил и амбиций для покорения вершин, поэтому едет в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков сообщил, что будет переживать за ЦСКА в финале Кубка Гагарина.



«В финале Запада СКА проиграл, потому что ЦСКА просто был сильнее. Сейчас уже надо рассуждать по поводу финала Кубка Гагарина. Кто выиграл, тот, значит, правильную стратегию выбрал. Я прошёл «армейскую» школу, поэтому с моей стороны, наверное, будет логичнее поставить на ЦСКА в финале. Просто в силу того, что этот клуб дал мне путёвку в жизнь, буду переживать за «армейцев».



Илья Ковальчук полон сил и амбиций для того, чтобы ещё какую-то вершину покорить, поэтому едет в НХЛ.



Пока не планирую возвращаться к тренерской деятельности в КХЛ, пока этот вопрос не стоит на повестке дня», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

СКА уже не будет прежним. 7 игроков, которые могут покинуть Питер Илья Ковальчук станет далеко не единственной потерей «армейцев».