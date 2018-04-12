«Трактор» предложил Гатиятулину улучшенный двухлетний контракт

Руководство челябинского «Трактора» предложило главному тренеру Анвару Гатиятулину новый двухлетний контракт, сообщил генеральный менеджер клуба Евгений Губарев.



«Действительно, мы получили во время игр плей-офф от агентов Гатиятулина проект его будущего контракта. Однако во время проведения столь ответственных матчей эти финансовые вопросы клуб не рассматривал. Все внимание было нацелено исключительно на хоккей.



При этом, учитывая высокие результаты, показанные «Трактором», в настоящий момент мы сделали Анвару Гатиятулину достойное предложение, рассчитанное на два сезона. В абсолютном выражении новый контракт получился даже лучше, чем был в предыдущие два года. Приступаем к ведению переговоров», — цитирует Губарева официальный сайт клуба.

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