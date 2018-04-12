ФХР опровергла информацию о недовольстве Знарка наградами за ОИ-2018

Федерация хоккея России прокомментировала информацию о недовольстве экс-главного тренера сборной России Олега Знарка наградами за победу на ОИ-2018.



«Информация, что главный тренер национальной сборной Олег Знарок был недоволен распределением олимпийских наград, в частности тем, что членам тренерского штаба не были подарены автомобили, какие государство подарило спортсменам, в корне не соответствует действительности», — сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

Источник: Знарок был недоволен, что тренерам сборной не подарили BMW после ОИ

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