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Ковальчук — Знарку: спасибо за крутые сезоны — вы тренер-чемпион!

Ковальчук — Знарку: спасибо за крутые сезоны — вы тренер-чемпион!
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий петербургского СКА и сборной России Илья Ковальчук поблагодарил Олега Знарка за совместную работу. Напомним, сегодня Знарок оставил пост главного тренера национальной сборной, его сменил Илья Воробьёв.

«С Днём космонавтики, друзья! Олег Валерьевич, спасибо за крутые сезоны! Вы тренер-чемпион!» — написал Ковальчук в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно также в официальном «инстаграме» Ильи Ковальчука.

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