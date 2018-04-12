КХЛ поздравила Третьяка с переизбранием на пост президента ФХР

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги поздравил Владислава Третьяка с переизбранием на пост президента Федерации хоккея России. Напомним, Третьяк был избран единогласно.



«Вот уже 12 лет легендарный вратарь трудится на благо отечественного хоккея, занимая пост главы федерации. Высочайший авторитет Третьяка, его неиссякаемая энергия, потрясающая работоспособность и профессионализм — всё это стало слагаемыми успешной деятельности ФХР за эти годы.



С именем Третьяка связано развитие хоккея даже в самых отдалённых российских регионах, строительство новых катков и создание спортивных школ, проведение турниров всех уровней, направленных на популяризацию нашего вида спорта. Безусловно, Третьяк – это и наивысшие достижения национальных команд России всех возрастов, главным из которых стал недавний олимпийский успех в Пхенчане.



Континентальная хоккейная лига искренне поздравляет Владислава Александровича с переизбранием на пост президента ФХР, желает ему здоровья и долгих лет плодотворной работы на благо любимой игры», — указано на сайте КХЛ.

Владислав Третьяк единогласно переизбран на пост президента ФХР