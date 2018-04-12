Чернышенко: Третьяк — наш золотой фонд, его вклад в победу на ОИ-2018 велик

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поздравил Владислава Третьяка с переизбранием на пост президента Федерации хоккея России.



«Третьяк – наш золотой фонд. Не часто складывается так, что великий спортсмен, завершив карьеру, находит себя в другой сфере и в ней добивается не меньших успехов. Мы все гордимся, что работаем вместе с лучшим вратарём ХХ века. Думаю, на хоккейной карте России не осталось мест, где бы ни побывал Владислав Александрович. А многие из них появились именно благодаря ему, его инициативе, его авторитету.



Третьяк был и продолжает оставаться примером для молодых поколений хоккеистов. Велик его вклад в успехи сборных, в том числе и в олимпийскую победу. От души поздравляю Владислава Александровича с переизбранием на пост главы ФХР, надеюсь на продолжение долгого и плодотворного сотрудничества», — цитирует Чернышенко официальный сайт лиги.

Владислав Третьяк единогласно переизбран на пост президента ФХР