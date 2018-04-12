Ковальчук: гадости писать легко, а вот поделиться деньгами достойно уважения

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук рассказал о продаже машины, которую он получил за победу на ОИ-2018.



«У каждого ведь своё мнение. Тем более с появлением YouTube и «Инстаграма» уже стёрты все границы. Любой человек может написать всё, что он думает. И я даже не хочу ни с кем спорить. Поступками надо доказывать! Лежать на кровати и писать гадости — это очень просто. А вот поднять попу, заработать чуть-чуть денежек и поделиться с теми, кто в этом нуждается, — наоборот, это очень хорошо и достойно уважения.



И вообще, я знаю, многие ребята этим занимаются. И у нас в СКА, и в сборной. Но большинство не хотят об этом рассказывать. А я считаю, наоборот, об этом надо говорить. Даже кричать! Потому что мы одно такое маленькое дело сделали. Если не считать того, что мы ежегодно проводим акцию «От чистого сердца», где совсем другие масштабы.



Но тут собрались несколько парней, продали машину. И какое количество писем я получил! Сколько просьб о помощи… Их огромное количество, и этим нужно заниматься. Надо помогать, тем более детям. Они ведь ни в чем не виноваты. Просто бывают тяжёлые ситуации. И тут надо сделать так, чтобы у ребят было долгое и светлое будущее», — цитирует Ковальчука официальный сайт КХЛ.

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