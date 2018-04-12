Юниорская сборная России провела первую тренировку в Челябинске

Юниорская сборная России U18 ночью 12 апреля прибыла в Челябинск, где проведёт завершающий этап подготовки к юниорскому чемпионату мира. По прилёте команда заселилась в гостиницу.



Тренерский штаб взял в Челябинск 28 хоккеистов (3 вратаря, 10 защитников, 15 нападающих):



вратари Даниил Исаев («Локо», Ярославль), Михаил Исаев («Ладья», Тольятти), Амир Мифтахов («Ирбис», Казань);



защитники Антон Малышев, Даниил Мисюль (оба — «Локо», Ярославль), Данил Журавлёв, Артемий Князев (оба — «Ирбис», Казань), Данила Галенюк (СКА-Нева, Санкт-Петербург), Никита Охотюк («Оттава 67», Канада), Александр Романов («Красная Армия», Москва), Богдан Жиляков («Динамо», Санкт-Петербург), Никита Зоркин («Мамонты Югры», Ханты-Мансийск), Егор Замула («Калгари Хитмэн», Канада);



нападающие Руслан Исхаков, Никита Ртищев, Максим Соркин (все — «Красная Армия», Москва), Никита Рожков, Павел Дорофеев, Егор Спиридонов (все — «Стальные Лисы», Магнитогорск), Кирилл Марченко, Иван Морозов (оба — «Мамонты Югры», Ханты-Мансийск), Александр Жабреев, Павел Ротенберг (оба — «Динамо», Санкт-Петербург), Владислав Михайлов, Олег Зайцев (оба — «Динамо», Москва), Дмитрий Завгородний («Римуски», Канада), Семён Кизимов («Ладья», Тольятти), Василий Подколзин («Витязь», Подольск).



Днём подопечные Александра Зыбина провели сорокапятиминутное занятие в тренажёрном зале, после чего отправились на лёд. Команда тренировалась в следующих сочетаниях:



красные Галенюк — Журавлёв, Марченко — Морозов — Дорофеев;

белые Малышев — Мисюль, Завгородний — Соркин — Ротенберг;

синие Охотюк — Романов, Кизимов — Жабреев — Рожков;

жёлтые Зоркин — Замула, Спиридонов — Михайлов — Подколзин;

зелёные Жиляков — Князев, Ртищев — Зайцев — Исхаков;

вратари Мифтахов, Исаев Д., Исаев М.

Питер не прощает. Отцеп Денисенко от ЮЧМ – это беспредел Лидера юниорской сборной России не взяли на чемпионат мира за жёсткую игру против хоккеистов из Санкт-Петербурга. Что происходит?