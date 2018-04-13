Гол Панарина в овертайме принёс «Коламбусу» победу над «Вашингтоном»

«Вашингтон Кэпиталз» принимал на домашней площадке «Коламбус Блю Джекетс» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли и уступил в овертайме со счётом 3:4.

Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин, набравший в сумме 3 балла (1+2) за результативность в матче. Дублем в составе хозяев отметился Евгений Кузнецов. Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон отдал три результативные передачи.

Александр Овечкин провёл на льду 25 минут 42 секунды, не отметившись результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов закончил матч с показателем полезности «-1». Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 27 бросков.

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Коламбус Блю Джекетс».

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