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Гол Панарина в овертайме принёс «Коламбусу» победу над «Вашингтоном»

Гол Панарина в овертайме принёс «Коламбусу» победу над «Вашингтоном»
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» принимал на домашней площадке «Коламбус Блю Джекетс» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли и уступил в овертайме со счётом 3:4.

Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин, набравший в сумме 3 балла (1+2) за результативность в матче. Дублем в составе хозяев отметился Евгений Кузнецов. Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон отдал три результативные передачи.

Александр Овечкин провёл на льду 25 минут 42 секунды, не отметившись результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов закончил матч с показателем полезности «-1». Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 27 бросков.

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
13 апреля 2018, пятница. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3 : 4
2:0, 0:1, 1:2, 0:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Кузнецов (Бекстрём, Карлсон) – 17:52 (5x4), 2:0 – Кузнецов (Бекстрём, Карлсон) – 18:21 (5x4), 2:1 – Веннберг (Дженнер, Ванек) – 24:48 (5x5), 2:2 – Ванек (Дюбуа, Панарин) – 41:31 (5x4), 3:2 – Смит-Пелли (Врана, Карлсон) – 45:12 (5x5), 3:3 – Джонс (Панарин, Аткинсон) – 55:34 (5x4), 3:4 – Панарин (Коул, Дюбуа) – 66:02 (5x5)

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Кузнецов оформил дубль в первом периоде матча с «Коламбусом»
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