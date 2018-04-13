Сборная Канады объявила имена 18 игроков, которые точно сыграют на ЧМ-2018

Группа менеджмента сборной Канады назвала имена 18 игроков, которые сыграют в составе команды на ЧМ-2018 в Дании.

Вратарь: Дарси Кемпер («Аризона Койотс»).

Защитники: Винс Данн, Колтон Парэйко, Джоэл Эдмундсон (все – «Сент-Луис Блюз»), Дарнелл Нурс («Эдмонтон Ойлерз»), Райан Пулок («Нью-Йорк Айлендерс»), Тома Шабо («Оттава Сенаторз»), Аарон Экблад («Флорида Пантерз»).

Нападающие: Антони Бовилье, Мэтью Барзал, Джордан Эберле (все –«Нью-Йорк Айлендерс»), Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс (оба – «Эдмонтон Ойлерз»), Райан О'Райлли («Баффало Сэйбрз»), Жан-Габриэль Пажо («Оттава Сенаторз»), Бо Хорват («Ванкувер Кэнакс»), Джейден Шварц, Брэйден Шенн (оба – «Сент-Луис Блюз»).

Максимально возможная заявка на чемпионат мира – 22 полевых игрока и 3 вратаря.