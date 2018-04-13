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«Сан-Хосе» победил «Анахайм» в первом матче серии, Джонс отыграл на ноль

«Сан-Хосе» победил «Анахайм» в первом матче серии, Джонс отыграл на ноль
Хоккей / НХЛ

«Анахайм Дакс» на домашнем льду принимал «Сан-Хосе Шаркс» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Решающим в матче оказался второй отрезок встречи, в течение которого «акулы» забросили все три шайбы. Дубль на счету Эвандера Кейна, а ещё одна шайба в активе Брента Бёрнса. Матч на ноль провёл голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс. Канадский вратарь отразил 25 бросков.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
13 апреля 2018, пятница. 05:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
0 : 3
0:0, 0:3, 0:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Кейн (Павелски, Гертл) – 27:07 (5x3), 0:2 – Кейн (Павелски, Диллон) – 33:51 (5x5), 0:3 – Бёрнс (Майер) – 35:15 (5x5)

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Шаркс». Второй матч пройдёт в Анахайме 15 апреля.

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