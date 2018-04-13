«Сан-Хосе» победил «Анахайм» в первом матче серии, Джонс отыграл на ноль

«Анахайм Дакс» на домашнем льду принимал «Сан-Хосе Шаркс» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Решающим в матче оказался второй отрезок встречи, в течение которого «акулы» забросили все три шайбы. Дубль на счету Эвандера Кейна, а ещё одна шайба в активе Брента Бёрнса. Матч на ноль провёл голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс. Канадский вратарь отразил 25 бросков.

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Шаркс». Второй матч пройдёт в Анахайме 15 апреля.