Дрю Даути не сыграет во втором матче с «Вегасом» из-за дисквалификации

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути дисквалифицирован на один матч за удар в голову форварда «Вегас Голден Найтс» Уильяма Каррье в первой игре серии первого раунда Кубка Стэнли между командами, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Таким образом, хоккеист «королей» пропустит второй матч серии. Первый матч выиграли «рыцари» (1:0, 1-0 в серии).

После фола Каррье не смог продолжить встречу, получив травму верхней части тела.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.