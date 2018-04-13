Евгений Кузнецов и Артемий Панарин устроили стычку и словесную перепалку

Российские форварды «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс» Евгений Кузнецов и Артемий Панарин устроили небольшую стычку в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли между командами.

В одном из эпизодов борьбы у борта Кузнецов задел Панарина плечом, после чего игроки обменялись несколькими толчками и вступили в словесную перепалку. До драки дело в итоге не дошло.

Видео момента можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу «мундиров», победная шайба на счету Панарина.