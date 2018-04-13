Россияне в плей-офф НХЛ: 3 очка Панарина, дубль Кузнецова за 29 секунд

Завершился второй игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги. Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в игре с «Вашингтон Кэпиталз», Евгений Кузнецов в этой же встрече оформил дубль, первый и второй голы разделили 29 секунд. Никита Задоров забросил первую шайбу в карьере в матчах Кубка Стэнли и заработал 12 минут штрафа, Андрей Василевский и Сергей Бобровский одержали победы, Михаил Сергачёв набрал первое в карьере очко в плей-офф, Никита Кучеров поразил пустые ворота.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт в матче Счёт в серии Василевский «Тампа» 29 из 31 93,5 5:2 1-0 Бобровский «Коламбус» 27 из 30 90,0 4:3 ОТ 1-0

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Счёт в серии Кучеров (н) «Тампа» 1+0 +1 0 2 1 0 - 18.16 1-0 Панарин (н) «Коламбус» 1+2 +1 2 3 0 1 - 23.29 1-0 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 0 0 4 2 1 - 25.42 0-1 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 -1 0 2 1 4 - 28.59 0-1 Задоров (з) «Колорадо» 1+0 -1 12 2 3 3 - 21.11 0-1 Емелин (з) «Нэшвилл» 0+0 0 0 0 0 3 - 11.42 1-0 Сергачёв (з) «Тампа» 0+1 0 0 1 0 0 - 07.39 1-0 Зайцев (з) «Торонто» 0+0 +1 0 2 3 3 - 20.49 0-1