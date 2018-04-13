Россияне в плей-офф НХЛ: 3 очка Панарина, дубль Кузнецова за 29 секунд

Завершился второй игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги. Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в игре с «Вашингтон Кэпиталз», Евгений Кузнецов в этой же встрече оформил дубль, первый и второй голы разделили 29 секунд. Никита Задоров забросил первую шайбу в карьере в матчах Кубка Стэнли и заработал 12 минут штрафа, Андрей Василевский и Сергей Бобровский одержали победы, Михаил Сергачёв набрал первое в карьере очко в плей-офф, Никита Кучеров поразил пустые ворота.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт в матче
|Счёт в серии
|Василевский
|«Тампа»
|29 из 31
|93,5
|5:2
|1-0
|Бобровский
|«Коламбус»
|27 из 30
|90,0
|4:3 ОТ
|1-0
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Счёт в серии
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+0
|+1
|0
|2
|1
|0
|-
|18.16
|1-0
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|1+2
|+1
|2
|3
|0
|1
|-
|23.29
|1-0
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|4
|2
|1
|-
|25.42
|0-1
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|2
|1
|4
|-
|28.59
|0-1
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|1+0
|-1
|12
|2
|3
|3
|-
|21.11
|0-1
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|3
|-
|11.42
|1-0
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|07.39
|1-0
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|+1
|0
|2
|3
|3
|-
|20.49
|0-1
Панарин и Бобровский творят сенсацию. «Вашингтон» проиграл первый матч плей-офф
Зато «Тампа» и «Бостон» не испытали особых проблем.