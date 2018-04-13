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Россияне в плей-офф НХЛ: 3 очка Панарина, дубль Кузнецова за 29 секунд

Россияне в плей-офф НХЛ: 3 очка Панарина, дубль Кузнецова за 29 секунд
Хоккей / НХЛ

Завершился второй игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги. Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в игре с «Вашингтон Кэпиталз», Евгений Кузнецов в этой же встрече оформил дубль, первый и второй голы разделили 29 секунд. Никита Задоров забросил первую шайбу в карьере в матчах Кубка Стэнли и заработал 12 минут штрафа, Андрей Василевский и Сергей Бобровский одержали победы, Михаил Сергачёв набрал первое в карьере очко в плей-офф, Никита Кучеров поразил пустые ворота.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт в матчеСчёт в серии
Василевский«Тампа»29 из 3193,55:21-0
Бобровский«Коламбус»27 из 3090,04:3 ОТ1-0
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Кучеров (н)«Тампа»1+0+10210-18.161-0
Панарин (н)«Коламбус»1+2+12301-23.291-0
Овечкин (н)«Вашингтон»0+000421-25.420-1
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10214-28.590-1
Задоров (з)«Колорадо»1+0-112233-21.110-1
Емелин (з)«Нэшвилл»0+000003-11.421-0
Сергачёв (з)«Тампа»0+100100-07.391-0
Зайцев (з)«Торонто»0+0+10233-20.490-1
Панарин и Бобровский творят сенсацию. «Вашингтон» проиграл первый матч плей-офф
Зато «Тампа» и «Бостон» не испытали особых проблем.
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