Ванек — о голе Панарина: кто-то наверняка спросил, зачем он так действовал

Австрийский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Томас Ванек прокомментировал победный гол Артемия Панарина в первом матче серии Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ, 1-0 в серии).
«Думаю, что кто-то наверняка начал ругать Панарина, когда он так глубоко забрался в чужую зону в овертайме, и начал спрашивать, зачем это нужно делать. Но это было очень здорово», — цитирует Ванека клубный журналист Аарон Портцлайн.
Видео победного гола Панарина можно посмотреть на официальном канале лиги в YouTube.
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