Ванек — о голе Панарина: кто-то наверняка спросил, зачем он так действовал

Австрийский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Томас Ванек прокомментировал победный гол Артемия Панарина в первом матче серии Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ, 1-0 в серии).

«Думаю, что кто-то наверняка начал ругать Панарина, когда он так глубоко забрался в чужую зону в овертайме, и начал спрашивать, зачем это нужно делать. Но это было очень здорово», — цитирует Ванека клубный журналист Аарон Портцлайн.

Видео победного гола Панарина можно посмотреть на официальном канале лиги в YouTube.