Итоги дня в АХЛ: дебют Сергеева, Чехович набирает очки во всех играх в карьере

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. 22-летний уроженец Челябинска Дмитрий Сергеев провёл первый матч в карьере. 19-летний Иван Чехович забросил 3-ю шайбу в сезоне и продлил результативную серию до 5 матчей. Всего у него стало 8 (3+5) очков в 5 матчах при полезности «+8». Таким образом, Чехович набирал очки в каждом матче в лиге.

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Е. Свечников (н) «Гранд-Рэпидс» 0+0 0 2 0 Костин (н) «Сан-Антонио» 0+1 0 0 0 Чехович (н) «Сан-Хосе» 1+0 0 1 +1 Сергеев (з) «Сан-Антонио» 0+0 0 0 0