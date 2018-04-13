Итоги дня в АХЛ: дебют Сергеева, Чехович набирает очки во всех играх в карьере

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. 22-летний уроженец Челябинска Дмитрий Сергеев провёл первый матч в карьере. 19-летний Иван Чехович забросил 3-ю шайбу в сезоне и продлил результативную серию до 5 матчей. Всего у него стало 8 (3+5) очков в 5 матчах при полезности «+8». Таким образом, Чехович набирал очки в каждом матче в лиге.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Е. Свечников (н)
|«Гранд-Рэпидс»
|0+0
|0
|2
|0
|Костин (н)
|«Сан-Антонио»
|0+1
|0
|0
|0
|Чехович (н)
|«Сан-Хосе»
|1+0
|0
|1
|+1
|Сергеев (з)
|«Сан-Антонио»
|0+0
|0
|0
|0