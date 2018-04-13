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Нефтегазовая компания ООО «Газпром Экспорт» стала спонсором «Слована»

Нефтегазовая компания ООО «Газпром Экспорт» стала спонсором «Слована»
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Нефтегазовая компания ООО «Газпром Экспорт» стала спонсором братиславского «Слована», информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключёно до конца сезона-2018/19.

«ООО «Газпром экспорт» является одной из самых успешных компаний в России. В настоящее время российская компания является мировым лидером в области поставок природного газа. «Газпром» поставляет природный газ в более чем 20 стран и участвует в мировых инвестиционных проектах. Также «Газпром» укрепляет репутацию благодаря целому ряду спонсорских мероприятий в таких областях, как хоккей, образование, здравоохранение и многое другое», — сообщается в официальном заявлении клуба.

По ходу минувшего сезона клуб из столицы Словакии постоянно испытывал проблемы с финансированием, сообщалось, что руководство «Слована» занимается активными поисками инвестора в России.

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