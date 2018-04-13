Сборная Швеции объявила имена игроков НХЛ, которые примут участие в ЧМ-2018

Группа менеджмента сборной Швеции назвала имена 10 игроков Национальной хоккейной лиги, которые сыграют в составе команды на ЧМ-2018 в Дании.

Вратарь: Андерс Нильссон («Ванкувер Кэнакс»);

Защитники: Оливер Экман Ларссон («Аризона Койотс»), Джон Клингберг («Даллас Старз»), Эрик Густафссон («Чикаго Блэкхоукс»), Адам Ларссон («Эдмонтон Ойлерз»);

Нападающие: Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс»), Микаэль Баклунд («Калгари Флэймз»), Якуб де ла Роуз («Монреаль Канадиенс»), Юхан Ларссон («Баффало Сэйбрз»), Магнус Пяярви («Оттава Сенаторз»).

До сих пор не дали окончательного ответа голкиперы Хенрик Лундквист, Антон Форсберг и нападающий Густав Нюквист. Остальные игроки, уже завершившие сезон, ответили отказом.

Не вошёл в список Лиас Андерссон из «Рейнджерс», которому ещё не гарантирована поездка на турнир. Хоккеист принимает участие в тренировочном лагере сборной.