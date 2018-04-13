Бэбкок: «Торонто» может жалеть себя, только это пустая трата времени и сил

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал поражение от «Бостон Брюинз» (1:5) в первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли.

«Считаю, что у нас очень неплохая команда, которая одержала много побед. Так что с моей точки зрения, после поражения нам надо только перегруппироваться. Прелесть ситуации заключается в том, что у нас есть день на то, чтобы решить наши проблемы. Мы можем жалеть себя, но это будет только пустой тратой времени и сил. Надо вернуться в гостиницу, поесть, собраться, провести завтра хорошую тренировку и снова выйти на лёд», — цитирует Бэбкока пресс-служба клуба.