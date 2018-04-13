Илья Ковальчук пожертвовал более 2 млн рублей на благотворительность

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук пожертвовал 2,3 млн рублей на борьбу с первичным иммунодефицитом в пользу благотворительного фонда «Подсолнух». Эти деньги были выручены хоккеистом от продажи автомобиля, полученного за победу на Олимпийских играх 2018 года

Управляющий директор фонда «Подсолнух» Ирина Бакрадзе сообщила, что пожертвование целевое – оно будет направлено на приобретение жизненно важных лекарственных препаратов для маленьких пациентов отделения клинической иммунологии и ревматологии РДКБ (Москва).

Хоккеист приехал в больницу с подарками для детей, которые проходят там лечение от тяжелых врожденных заболеваний – первичных иммунодефицитов. Особенно он поддержал семью Крюковых — маму Лидию и её двух сыновей. Братья Ваня (5 лет) и Гоша (4 года) ожидают трансплантацию костного мозга. Операция сложнейшая, но это шанс для мальчиков на здоровую жизнь. Знаменитый хоккеист подарил братьям свою олимпийскую майку и предложил всем маленьким пациентам отделения совместную фотосессию на память.