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Свитеры Ковальчука, Капризова и Гусева выставлены на благотворительный аукцион

Свитеры Ковальчука, Капризова и Гусева выставлены на благотворительный аукцион
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Благотворительный онлайн-аукцион игровых свитеров хоккеистов сборной России стартует в пятницу, 13 апреля, сообщает пресс-служба Русфонда, который является организатором аукциона.

В онлайн-аукционе будут разыграны 15 свитеров. В этой форме лавандового цвета с эмблемой проекта «Хоккей против рака» хоккеисты вышли на раскатку перед игрой с канадцами на Кубке Первого канала 16 декабря 2017 года. После матча игроки расписались на своих свитерах и подарили их Русфонду для проведения аукциона.

Свитера для аукциона отдали Илья Ковальчук, Кирилл Капризов и Никита Гусев, а также вратари Илья Сорокин, Игорь Шестёркин, Василий Кошечкин, нападающие Сергей Андронов, Сергей Калинин, Сергей Широков, Максим Шалунов, Вадим Шипачёв, защитники Артём Зуб, Егор Яковлев, Илья Любушкин, Алексей Марченко.

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