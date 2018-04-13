Кафельников — о шайбе Панарина в овертайме: потрясающий гол, брависсимо

Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира по теннису Евгений Кафельников поделился своими впечатлениями от заброшенной шайбы российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина, чей гол в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ, 1-0) стал победным. Всего российский нападающий в этом матче набрал 3 (1+2) очка.



«Потрясающий гол Панарина в овертайме. Брависсимо», — написал в своём «твиттер»-аккауте прославленный в прошлом теннисист.

Видео победного гола Панарина можно посмотреть на официальном канале лиги в YouTube.



Следующий матч в серии до четырёх побед пройдёт 16 апреля в Вашингтоне.