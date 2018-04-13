Панарин — первый игрок в истории «Коламбуса», набравший 3 очка в матче плей-офф

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин внёс огромный вклад в победу над «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ, 1-0) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Российский нападающий в этом матче набрал 3 (1+2) очка и стал автором победной шайбы.

Панарин стал первым игроком во всей истории «Коламбуса», кто смог набрать три результативных балла в одном матче плей-офф. Артемий стал автором нового клубного рекорда.

Видео с обзором матча также можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.