Ги Буше может покинуть пост главного тренера «Оттавы Сенаторз» в следующем сезоне, однако конкретного времени на принятие данного решения нет. Об этом вчера, 12 апреля, сообщил генеральный менеджер команды Пьер Дорион, передаёт официальный сайт НХЛ.



Дорион сказал, что сейчас происходит процесс оценки деятельности Буше и всего тренерского штаба. «Сенаторз» закончили сезон на предпоследнем месте общей таблицы лиги, в то время как в прошлом сезоне они дошли до финала Восточной конференции, где во втором овертайме седьмого матча уступили «Питтсбург Пингвинз». Также он сказал, что изменения произойдут даже в том случае, если Буше сохранит свой пост.

«Если он продолжит работу, то изменятся две вещи. Будет больше молодёжи в составе, хотя решать об объёме игрового времени будет тренер. И мы будем больше тренироваться. «Отдых — это оружие», но если я ещё раз это услышу, то сойду с ума», — сказал Дорион.