Хичкок объявил о завершении тренерской карьеры, он будет консультантом «Далласа»

«Даллас Старз» на своём официальном сайте объявил, что главный тренер команды Кен Хичкок принял решение завершить карьеру после 22 сезонов в Национальной хоккейной лиге. При этом специалист будет работать в «Далласе» в качестве консультанта. В нынешнем сезоне 66-летний специалист не сумел вывести команду в плей-офф.

За свою карьеру Хичкок успел поработать с «Филадельфией Флайерз», «Коламбус Блю Джекетс», «Сент-Луис Блюз», а начинал и закончил свою тренерскую карьеру в НХЛ в «Далласе». Со «Старз» в 1999 году он выиграл кубок Стэнли. Кроме того Хичкок дважды руководил сборной Канады на чемпионатах мира. В 2008 году он уступил в финале российской команде, а в 2011 году остановился на стадии четвертьфинала.