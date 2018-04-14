Сегодня, 14 апреля, состоится первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором встретятся казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто выиграет первый матч «Ак Барс» — ЦСКА в финале Кубка Гагарина?».

Оставить свой голос также можно на PlayBuzz.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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