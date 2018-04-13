​СКА продлил контракт с Виктором Тихоновым на два года

Хоккейный клуб СКА подписал новое соглашение с нападающим Виктором Тихоновым. Контракт рассчитан на два года – до окончания сезона-2019/2020. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

Тихонов подписал контракт с петербургским СКА в 2011 году, а в 2013 году стал бронзовым призёром России, обладателем кубка континента и лучшим снайпером Кубка Гагарина. В составе «армейцев» по итогам сезона-2014/15 завоевал серебряные медали чемпионата России и стал обладателем кубка Гагарина. После года в Северной Америке вернулся в СКА, с которым в 2017 году стал чемпионом России и во второй раз выиграл кубок Гагарина. По итогам сезона-2017/18 в составе петербургского клуба стал обладателем кубка континента и бронзовых медалей чемпионата России.

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