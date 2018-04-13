Генменеджер «Далласа»: Хичкок — икона среди тренеров, и не только в хоккее

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл высказал своё мнение о решении наставника команды Кена Хичкока завершить тренерскую карьеру.



«Кен Хичкок — икона среди тренеров, и не только в хоккее, а вообще в спорте. Всю свою жизнь он посвятил улучшению понимания концепции и стратегии игры. Он оставит в хоккее глубокий след, а его влияние на наш вид спорта будет чувствоваться еще долгие годы. Мы благодарим Кена за всё, что он сделал во время тренерской карьеры», — цитирует Нилла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Хичкок объявил о завершении тренерской карьеры, он будет консультантом «Далласа»