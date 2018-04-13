Владелец «Далласа»: Хичкок — определённо тренер уровня Зала хоккейной славы

Владелец «Даллас Старз» Том Гальярди высказал своё мнение о решении наставника команды Кена Хичкока завершить тренерскую карьеру и перейти на должность консультанта.



«Для нас было честью, что Кен тренировал нас. Хорошо, что он закончил карьеру именно в составе нашей команды. Это определённо тренер уровня Зала хоккейной славы, который оставил богатое наследие. Он навсегда останется членом «Даллас Старз», а я буду рад продолжить с ним дружбу», — приводит слова Гальярди официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Хичкок объявил о завершении тренерской карьеры, он будет консультантом «Далласа»