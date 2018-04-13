Лучший ассистент «Вегаса» Перрон не сыграет во втором матче с «Лос-Анджелесом»

«Вегас Голден Найтс» во втором матче серии с «Лос-Анджелесом» не сможет рассчитывать на нападающего Дэвида Перрона. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.



Ассистент капитана команды в регулярном чемпионате провёл 70 матчей и набрал 66 (16+50) результативных баллов. Он стал лучшим распасовщиком «Вегаса». В плей-офф он не играет из-за травмы. Перрон уже вернулся к занятиям на льду, но сегодня главный тренер команды Жерар Галлан заявил, что 29-летний форвард по-прежнему не готов помочь команде.

Второй матч серии состоится завтра утром, 14 апреля, начало встречи запланировано на 5:00 по московскому времени. «Вегас» ведёт в серии со счётом 1-0.