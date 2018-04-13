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Главный тренер «Сан-Хосе»: у нас есть четыре звена, играющих в сильный хоккей

Главный тренер «Сан-Хосе»: у нас есть четыре звена, играющих в сильный хоккей
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур поделился своим мнением о начале плей-офф НХЛ для его команды и о дальнейших перспективах «акул». В стартовом матче первого раунда Кубка Стэнли «Шаркс» переиграли «Анахайм Дакс» со счётом 3:0.

«Мы сыграли очень достойно в первом матче серии с «Анахаймом» и бережно обращались с шайбой. В нашем распоряжении есть четыре звена, играющих в очень сильный и цельный хоккей. Когда у нас всё получается, мы становимся крайне эффективной гостевой командой», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

Второй матч серии пройдёт в Анахайме 15 апреля.

«Сан-Хосе» победил «Анахайм» в первом матче серии, Джонс отыграл на ноль
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