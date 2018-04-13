Олимпийская сборная России по хоккею прибыла в Норвегию

Олимпийская сборная России прибыла в норвежский город Йёвик, где 14 и 15 апреля сыграет со сборной Норвегии. Команда уже успела провести одно занятие на льду.

К тренерскому штабу сборной — Илье Воробьёву (временно исполняющему обязанности главного тренера национальной сборной), Олегу Браташу и тренеру вратарей Александру Колобкову — присоединились Анвар Гатиятулин и Алексей Кудашов.

Ранее олимпийская сборная России провела два матча в рамках Еврочелленджа со сборной Германии. В первой встрече россияне выиграли со счётом 4:1, а во второй уступили в овертайме — 3:4.