Проворов отдал дебютную передачу в Кубке Стэнли

Во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду принимает «Филадельфию Флайерз» (0:2, идёт второй период). Первый матч серии завершился разгромной победой «Питтсбурга» со счётом 7:0.

Во второй шайбе «лётчиков» голевой передачей отметился российский защитник Иван Проворов. Для 21-летнего Проворова это первое очко в Кубке Стэнли в карьере.

Напомним, Проворов набрал 41 (17+24) очко в 82 матчах регулярного чемпионата, став лучшим снайпером лиги среди защитников.

Видео взято с официального сайта НХЛ.