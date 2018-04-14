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2 передачи Проворова помогли «Филадельфии» сравнять счёт в серии с «Питтсбургом»

2 передачи Проворова помогли «Филадельфии» сравнять счёт в серии с «Питтсбургом»
Хоккей / НХЛ

Во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Филадельфию Флайерз» и уступил с разгромным счётом — 1:5 (0:1, 0:1, 1:3). Первый матч — 7:0.

Главным героем матча стал форвард «Филадельфии» Шон Кутюрье, набравший 3 (1+2) очка. Именно его шайба стала победной в матче и позволила «Филадельфии» сравнять счёт в серии — 1:1.

Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов отдал 2 голевые передачи, которые стали для него дебютными в Кубке Стэнли.

Форвард «пингвинов» Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

Третий матч серии пройдёт в Филадельфии 15 апреля.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
14 апреля 2018, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1 : 5
0:1, 0:1, 1:3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Гостисбер (Жиру, Кутюрье) – 19:23 (5x4), 0:2 – Кутюрье (Проворов, Раффль) – 20:47 (5x5), 0:3 – Конечны (Симмондс, Проворов) – 41:29 (5x5), 0:4 – Патрик (Кутюрье, Ворачек) – 45:10 (5x4), 1:4 – Хёрнквист (Шульц, Дюмулин) – 45:27 (5x5), 1:5 – Макдональд (Лехтеря) – 59:44 (en)
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