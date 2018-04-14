Андрей Свечников завершил сезон в OHL и может выступить за Россию на ЮЧМ

«Бэрри Кольтс» потерпел поражение от «Кингстон Фронтенакс» (1:2) в шестом матче второго раунда плей-офф юниорской лиги Онтарио. Счёт в серии стал 4-2 в пользу «Кингстона».

Таким образом, нападающий «Бэрри» Андрей Свечников завершил своё выступление в плей-офф и теперь может присоединиться к сборной России, чтобы принять участие в юниорском чемпионате мира в Челябинске и Магнитогорске, который пройдёт с 19 по 29 апреля.

18-летний Свечников в 8 матчах плей-офф забросил 5 шайб и сделал 6 результативных передач при показателе полезности «-1» и 10 штрафных минутах. В 44 матчах регулярного сезона на его счету 72 (40+32) очка.