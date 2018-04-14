QMJHL: Хованов вылетел из плей-офф и освободился для сборной России

«Монктон Уайлдкэтс» потерпел поражение от команды «Бленвиль Буаурбриан Армада» (3:8) в пятом матче второго раунда плей-офф юниорской лиги Онтарио. Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Бленвиля», он прошёл в следующий раунд.



Одну из шайб «Монктона» забросил российский нападающий Александр Хованов, входящий в расширенный список сборной России для участия в юниорском чемпионате мира в Челябинске и Магнитогорске. Таким образом, тренерский штаб теперь может вызвать хоккеиста.



Хованов в 12 матчах плей-офф забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «-8».

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» клуба.