Кросби: я должен был забивать «Филадельфии», была бы другая игра

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби подвёл итоги второй игры серии плей-офф с «Филадельфией Флайерз» (1:5, 1-1 в серии).



«Мой бросок с острого угла? В такой ситуации нельзя тратить время на раздумья, останавливать шайбу или бросать в касание. Но в любом случае надо было забивать. Если бы я забил, счёт стал 2:1. Это совсем другая игра. Так что этот бросок и выход один на один были поворотными моментами в матче. Надо принять это. Мы играем в плей-офф. Можно действовать правильно, создавать моменты и не забивать. Но сегодня у нас был шанс», — цитирует Кросби официальный сайт лиги.

Проворов нашёл управу на Малкина и Кросби А вундеркинд Лайне продолжил забивать за «Виннипег».