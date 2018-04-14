Стали известны три звезды игрового дня НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.



Первой звездой признан нападающий «Вегас Голден Найтс» Эрик Хаула, забросивший победную шайбу во втором овертайме встречи с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1 ОТ, 2-0 в серии).



Второй звездой стал форвард «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье, записавший в актив три (1+2) очка во встрече с «Питтсбург Пингвинз» (5:1, 1-1 в серии).



Замкнул тройку лучших игроков вратарь «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик, отразивший 54 броска в игре с «Вегасом».

Проворов нашёл управу на Малкина и Кросби А вундеркинд Лайне продолжил забивать за «Виннипег».