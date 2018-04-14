Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / НХЛ /

Стали известны три звезды игрового дня НХЛ

Стали известны три звезды игрового дня НХЛ
Хоккей / НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.

Первой звездой признан нападающий «Вегас Голден Найтс» Эрик Хаула, забросивший победную шайбу во втором овертайме встречи с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1 ОТ, 2-0 в серии).

Второй звездой стал форвард «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье, записавший в актив три (1+2) очка во встрече с «Питтсбург Пингвинз» (5:1, 1-1 в серии).

Замкнул тройку лучших игроков вратарь «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик, отразивший 54 броска в игре с «Вегасом».

Проворов нашёл управу на Малкина и Кросби
А вундеркинд Лайне продолжил забивать за «Виннипег».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент