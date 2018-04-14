Лайне: зная стиль Дубника, «Виннипег» старался играть проще

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне поделился впечатлениями от победы во втором матче серии плей-офф с «Миннесотой Уайлд» (4:1, 1-1 в серии).



«Мы пытались сыграть проще, бросали по воротам. Старались делать это как можно чаще. Мы знали, что Дубник часто отбивает шайбу перед собой. Нам удалось пару раз этим воспользоваться, потому что кто-то из нас был перед ним. Нам надо и дальше так играть», — приводит слова Лайне официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Проворов нашёл управу на Малкина и Кросби А вундеркинд Лайне продолжил забивать за «Виннипег».

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