Лукашенко обсудит с Путиным легионерский статус белорусов в КХЛ

Президент Беларуси Александр Лукашенко собирается обсудить c президентом России Владимиром Путиным ситуацию с белорусскими хоккеистами, имеющими легионерский статус в КХЛ, сообщил председатель ФХРБ Семён Шапиро.



«Да есть такая проблема, я бы не сказал, что она очень масштабно затронула наш хоккей. Речь идёт о Стасе, Стасенко. Это пара наших ребят, которые могли бы существенно помочь нашей сборной. Мы беседовали в рамках полугодового конгресса ИИХФ с коллегами из России. Думаю, к этой теме подключится и наш президент. Вчера он сказал, что будет обсуждать эту тему с президентом России», — сказал Шапиро на пресс-конференции в Минске.