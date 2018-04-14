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Тренерский штаб «Динамо» претерпит изменения в следующем сезоне

Тренерский штаб «Динамо» претерпит изменения в следующем сезоне
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв и исполнительный директор московского «Динамо» Андрей Ушаков рассказали о грядущих изменениях в тренерском штабе клуба.

«Тренерский штаб будет усиляться. Появится специальный тренер, который будет работать по нападающим и большинству», — рассказал Воробьёв.

«Пока у тренеров действующие контракты, но уже ведём поиски, смотрим кандидатов», — сообщил Ушаков.

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