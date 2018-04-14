Ерёменко: мне стыдно за свою игру перед семьёй и болельщиками «Динамо»

Вратарь московского «Динамо» Александр Ерёменко подвёл итоги сезона для клуба. Напомним, «Динамо» не сумело выйти в плей-офф.



«Мне стыдно за свою игру в минувшем сезоне. Стыдно в первую очередь за себя, за то, что в концовке сезона меня не хватило. Надо было выходить и помогать, но не получилось. Стыдно перед семьёй, перед болельщиками. Мы сделали большой объём работы, но не вышло. Надо двигаться вперёд, есть хорошая молодёжь, будем помогать, стараться, двигать вперёд молодых ребят. Надеюсь, что всё будет лучше», передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.