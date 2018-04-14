В Казани состоялось подписание меморандума о праве на проведение Недели звёзд

В Казани состоялась церемония подписания меморандума о праве на проведение Недели звёзд хоккея 2019 года.



Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал событие: «Во-первых, мы очень благодарны Республике Татарстан и лично президенту Рустаму Нургалиевичу Минниханову за то, что они приложили все усилия, чтобы в этом конкурсе победить. Я подчёркиваю, впервые Неделя звёзд будет проводиться не в формате одного города, а именно в формате всей Республики. Здесь хоккей любим и популярен, это позволяет провести мероприятие в трёх городах: Казани, Нижнекамске и Альметьевске.



Среди четырёх городов Казань была самым сильным кандидатом, безоговорочным победителем, оставив далеко за собой Хельсинки и другие города, которые подавали заявки. Основные критерии, по которым был выбран этот регион, – это господдержка, инфраструктура, желание болельщика. Здесь очень известная школа хоккея, представлена вся вертикаль. В КХЛ два клуба, Высшая хоккейная лига, Молодёжная лига, детский хоккей развит. Поэтому мы уверены, что праздник надолго всем запомнится, и как всегда Татарстан установит новые рекорды, которые будет очень сложно преодолевать. Планка здесь, я знаю, всегда будет очень высоко поднята», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Фото: Пресс-служба КХЛ

Фото: Пресс-служба КХЛ