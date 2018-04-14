Президент Татарстана: Неделя звёзд — событие мирового масштаба

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прокомментировал подписание меморандума о праве на проведение Недели звёзд хоккея 2019 года.



«Я хотел бы поблагодарить наших коллег. Это событие мирового масштаба, которое пройдёт у нас в Республике. Хоккей всегда был, есть и останется основным видом спорта. У нас много видов спорта, но хоккей – особый. По инфраструктуре, по составу наших команд и их участию в соревнованиях. Это событие ещё даст толчок к поднятию авторитета и вниманию к хоккею. Мы с нетерпением ждём это событие. Это будет прекрасный праздник. мы сделаем всё, чтобы дальше нашим коллегам было сложно этот уровень держать. Мы оправдаем доверие КХЛ», — передаёт слова Минниханова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Фото: Пресс-служба КХЛ