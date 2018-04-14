Малкин: ЮЧМ в Магнитогорске имеет огромное значение, город обожает хоккей

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о проведении ЮЧМ-2018 в Челябинске и Магнитогорске.



«Это имеет огромное значение. Это прекрасно для нашего города. Прекрасно для нашей страны. Мой город обожает хоккей, и нам очень важно достойно принять такое мероприятие.



Мои победы на ЮЧМ? Побеждать всегда здорово. А выиграть в своей стране – это вообще прекрасно. У меня до сих пор в памяти остались важные голы, которые помогли ребятам достичь главной цели – победы.



Что скажу молодым игрокам? Играйте в своё удовольствие. Выступать за сборную своей страны – это круто. Никогда не знаешь, сколько ещё у тебя будет таких шансов. Так что, наслаждайтесь моментом. У меня остались прекрасные воспоминания о своём участии в этом турнире», — цитирует Малкина официальный сайт ИИХФ.