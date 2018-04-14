Яндач: Соботка не приедет в сборную Чехии на ЧМ, ждём Яшкина, Фрка и Задину

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач поделился подробностями о составе команды на чемпионат мира —2018.
«Недавно я поговорил с форвардом Дмитрием Яшкиным, у него ещё остаются некоторые дела в Америке. Обстоятельства задерживают и Мартина Фрка, прибытие обеих игроков запланировано на 20 апреля. Радек Факса приедет к началу этапа Евротура. Владимир Соботка? Недавно появилась информация, что он не сумеет приехать из-за семейных обстоятельств. Он передал извинения. Также наш состав пополнит Филип Задина», — приводит слова Яндача Hokej.cz.
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Сборная может сильно обновиться.