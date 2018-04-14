СКА продлил контракт с голкипером Мельничуком

Хоккейный клуб СКА продлил контракт с голкипером Алексеем Мельничуком на два года – новое соглашение будет действовать до конца сезона-2019/2020, информирует официальный сайт команды.



Вратарь является воспитанником СКА, выступает в системе клуба с сезона-2015/16, играя как в МХЛ, так и в ВХЛ. В текущем сезоне одержал три победы в трёх матчах в «СКА-1946», в «СКА-Неве» выходил на лёд в 24 играх, из которых 19 стали победными. Также дважды в сезоне играл за основную команду в КХЛ, в двух встречах одержав одну победу.